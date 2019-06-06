شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات لنظام تشغيل هواوى الجديد وتفاصيل عن تعامله مع أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شركة هواوي مؤخرًا لتسريع عملية تطوير نظام التشغيل الخاص بها ليحل محل أندرويد بعد إلغاء جوجل ترخيصها الشهر الماضى، وقدمت الشركة براءة اختراع تحت اسم "ARK OS".

ونقلًا عن موقع "ديلي ميل" البريطاني فإن الصور المسربة من مكتب الملكية الفكرية في الاتحاد الأوروبي تُظهر لقطات الشاشة الأولى لنظام التشغيل المسمى "ARK OS"، حيث يعرض فيها بعض إعدادات القائمة، ومعلومات التطبيقات وكيفية تثبيتها.

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وتم تسريب الصور بعد موجة من الادعاءات بأن نظام التشغيل المطور ذاتيًا غير جاهز بعد.



هواوى

وقال يو تشونج دونج، الرئيس التنفيذي لمجموعة المستهلكين في هواوي، إن النظام الجديد لن يعمل فقط مع جميع تطبيقات أندرويد، بل سيزيد كفاءتها بنسبة 60%.

يذكر أن الرئيس ترامب قد حظر في وقت سابق من هذا الشهر شركة هواوى من التعاون مع الشركات الأمريكية دون موافقة، لهذا قررت جوجل أنها ستتوقف عن دعم أندرويد على أجهزة هواوي، وهذا يعنى أن إصدارات هواوي الجديدة لن تتمكن من الوصول إلى تطبيقات جوجل مثل خرائط جوجل ويوتيوب.