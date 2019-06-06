شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تختار أول رواد فضاء للانطلاق بكبسولة "SpaceX" المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت وكالة ناسا الأمريكية اثنين من رواد الفضاء، وهما مايك هوبكنز 50 عامًا، وفيكتور جلوفر 43 عامًا، بجانب خبيرين سابقين للمراكب الفضائية "بوب بهنكين" 48 عامًا، و"دوج هيرلي" 52 عامًا، لإرسالهم على متن أول مهمة رسمية لكبسولة Crew Dragon للذهاب لمحطة الفضاء الدولية والعودة.

ونقلًا عن موقع " gadgetsnow" الهندى فقال هيرلي: "يعتقد الناس أن السفر للفضاء شيء رائع، لكن في الحقيقة هو يشبه رحلة تخييم غير منظمة".

وكانت قد قامت شركة space x بإطلاق Crew Dragon إلى المحطة الفضائية في مارس بمهمة اختبار غير مأهولة تُعرف باسم Demo 1، نجحت الشركة وتم نزول الكبسولة بأمان في المحيط الأطلسي واستعادتها لعدة أيام بعد ذلك، ولكن الشركة واجهت فى 20 أبريل الماضى، انتكاسة كبيرة عند حدوث انفجار فى الكبسولة أثناء اختبار أرضي لمدفعات مركبة الطوارئ المصممة لدفع الكبسولة وطاقمها إلى بر الأمان من أعلى الصاروخ فى حالة فشل الإطلاق.

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وقال بيهينكن، أحد الرواد المختارين للمهمة، إن حادث أبريل الذى وصفته ناسا وspace x بالخلل فى لغة المهندسين الجيولوجيين يخضع للتحقيق، وأضاف أنه من الطبيعى حدوث مثل تلك الحوادث لكى يتم مراجعتها والتأكد أن هذا لن يحدث مرة أخرى فيما تتابع الشركة اختباراتها على كبسولة أخرى لإطلاق المهمة قريبا.

وتدفع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لـspace x ومنافستها الفضائية بوينج نحو 7 مليارات دولار، لكى يبنى كل منهما أنظمة إطلاق الصواريخ والكبسولة لنقل رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية.

ومن المتوقع أن يتم إرسال كبسولة طاقم طائرة Starliner التابعة لشركة بوينج مباشرة بعد كبسولة space x لأول مرة.