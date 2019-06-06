كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Jyroball”..كرة كهربائية يمكنك ركوبها إلى العمل

متابعة-سنيار: “Jyroball” عبارة عن مركبة كهربائية كروية ذاتية التوازن يمكنها السفر بأكثر من 12 ميلا في الساعة، وتبدو وكأنها كرة كبيرة لكرة القدم أو كرة السلة مع منصات القدم قابلة للسحب.

تأتي الكرة المطاطية القابلة للشحن من شركة سيارات Moby.

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تم تصميم Jyroball لتكون مضغوطة وخفيفة، ويبلغ قطرها 20 رطلا و 10 بوصات، ويمكنك إحضارها إلى مكتبك.

وستتاح “Jyroball” للطلبات المسبقة على موقع indiegogo، وستبدأ التعهدات من 359 دولار، وسيتم شحنها إلى الداعمين خلال شهر سبتمبر 2019.

وفي حال نجاح حملتها، ستتاح الكرة للبيع مقابل 900 دولار.