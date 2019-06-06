شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علشان الزحمة.. ابتكار سيارة رياضية كهربائية جديدة تتحول إلى طائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يكون مفهوم تحويل السيارة الرياضية إلى طائرة بدون طائر حلاً للتوقف فى ازدحام المرور، حيث تتميز السيارة الرياضية التي يطلق عليها اسم Transvolution أنها يمكن أن تتحول إلى طائرة، فيمكن فصلها عن قاعدة السيارة وتطير بها.



سيارة طائرة

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فتم تطوير هذه الشاحنة بواسطة المصمم مارتن ريكو بكندا، ويعني تصميمها أنه يمكن للسائقين إما اختيار استخدام السيارة على الأرض أو في السماء.

وتتكون السيارة من ثلاث طبقات، ففى الجزء السفلي توجد قاعدة سيارة رياضية كهربائية، بينما توجد كابينة مركزية في الوسط، حيث يجلس السائق والركاب.

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أما الطبقة العليا فهى عبارة عن جناح قابل للفصل مجهز بمحركات كهربائية وفي هذه الحالة ستنفصل الطبقتان العلويتان عن القاعدة.



سيارة طائرة

وهذا الابتكار هو مفهوم جذري يجمع بين السفر جواً وطريقًا، كما يسمح للركاب بالوصول إلى وجهات وسط المدينة بسرعة أكبر وكفاءة، ويمكن لجناح الطائرة بدون طيار أن يفصل نفسه بسهولة عن المقصورة ويطير إلى أقرب محطة شحن.



سيارة

ويبدو الجمع بين مركبة تسير على الطريق والطيران الحل الأمثل للطرق المزدحمة، مما يوفر الوقت للجميع.