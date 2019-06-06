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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "بصورة غريبة".. هكذا هنأت وكالة الفضاء الأوروبية مسلمى العالم بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت وكالة الفضاء الأوربية، المسلمين فى العالم بعيد الفطر المبارك، بصورة للأرض على شكل هلال، التقطت من مسافة 8 ملايين كم.
ونشر الحساب الرسمى للوكالة الأوروبية عبر انستجرام، صورة التقطها البعثة الاستكشافية الفضائية "مارس إكسبريس" من مسافة 8 ملايين كم، تظهر الأرض قبالة القمر الذى بدا على شكل هلال، صحبتها بتعليق: "عيد مبارك".
وكتبت الوكالة في تعليق على الصورة: "مع هذه الصورة لهلال الأرض والقمر، التقطتها مركبة مارس إكسبريس، من مسافة 8 ملايين كيلو متر، بينما هى فى طريقها إلى المريخ، نود عيدا سعيدا لجميع المحتفلين بنهاية شهر رمضان".
الوكالة الأوروبية للفضاء
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