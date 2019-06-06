شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيف تحذف حسابك على فيس بوك نهائيا بعد وفاتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تجد نفسك تتساءل عما يحدث فى حسابك على فيس بوك بعد وفاتك، وما لم تكن مستعدًا مسبقًا، فإن الإجابة المختصرة هى لا شيء، سيبقى كما هو كأى حساب عادى.

ومع ذلك ، هناك العديد من الخيارات الأخرى التى يمكنك ترتيبها من الآن، بما فى ذلك تحويل حسابك إلى صفحة تذكارية، أو جعل حسابك يحذف نفسه بعد وفاتك تلقائيا.



فيس بوك

كيفية حذف حسابك بعد وفاتك تلقائيا

- انتقل إلى موقع Facebook ، واضغط فوق السهم فى الزاوية العلوية اليمنى، ثم اختر الإعدادات

- اضغط فوق "إدارة الحساب" قم بالتمرير لأسفل.

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- اضغط فوق "اطلب حذف حسابك بعد الوفاة".

- ستظهر رسالة نصها: "الرجاء التأكيد على أنك تريد حذف حسابك بعد وفاتك.بمجرد أن يعلمنا شخص ما بأنك وافته المنية ، ستتم إزالة جميع المعلومات والصور والمنشورات الخاصة بك نهائيًا من Facebook ولن يتمكن أى شخص من رؤية ملفك الشخصى مرة أخرى.

- إذا كنت لا تزال ترغب فى المتابعة ، اضغط فوق "حذف بعد الموت"