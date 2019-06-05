في ثاني أيام العيد.. طقس الغد شديد الحرارة.. وأمطار خفيفة غرب البلاد

كتبت نورهان خفاجي

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما توقع خبراء الأرصاد أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر...