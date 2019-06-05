شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق أداة جديدة بنظام iOS 13 تمنع إزعاج المكالمات غير المرغوب فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت أبل ميزة جديدة تسمى "callers Silence unknown" بنظام iOS 13 الجديد، حيث تستخدم الميزة المساعد Siri للتعرف على المكالمات الواردة غير المرغوب فيها "spam"، وتوجيهها إلى البريد الصوتي تلقائيًا إذا كان الرقم المتصل غير مسجل، وتم عرض هذه الميزة لأول مرة يوم الاثنين فى المؤتمر العالمي لمطوري أبل السنوي.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فقالت أبل إنه عند تشغيل الميزة الجديدة فإن هاتفك سيرن فقط عند اتصال أرقام الهواتف المسجلة فى جهات الاتصال والبريد الإلكترونى والرسائل، ويتم إرسال جميع المكالمات الأخرى تلقائيًا إلى البريد الصوتى.

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وكانت التفاصيل الخاصة بالميزة قليلة جدًا، ولكن سيتمكن المستخدمون من معرفة المزيد عنها بمجرد دخول iOS 13 إلى أجهزة أيفون فى الخريف المقبل.

وتوفر الميزة بعض الهدوء للمستخدمين حتى لا ينزعجوا من مكالمات الواردة غير المرغوب فيها "spam" أثناء استخدامهم لجهاز الأيفون الخاص بهم، وليمكن للمستخدمين متابعة استخدام أجهزة الأيفون دون انقطاع.

يذكر أن أبل لا تعد أول شركة هواتف تطلق ميزة مكافحة الـ"spam"، فقد أطلقت جوجل فى أكتوبر الماضى ميزة باستخدام Pixel 3 تتيح للمستخدمين فحص مكالمات الـ"spam"، حيث يستخدم مساعد جوجل للكشف عن مراسلي الرسائل غير المرغوب فيها، ثم يقوم بنسخ المكالمة على الشاشة بحيث يمكن للمستخدمين تحديد ما إذا كان المتصل شرعيًا أم لا.