شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو مسمعتش عنهم .. تعرف على أخطر 6 فيروسات كمبيوتر فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مؤخرا فنان الديجيتال Guo O Dong، عن لاب توب قديم للبيع فى مزاد علنى بسعر يصل إلى 1.2 مليون دولار، وذلك لكونه يمتلك أكثر 6 فيروسات خطورة فى تاريخ العالم، وفيما يلى نعرض أبرز هذه الفيروسات الـ 6 الأخطر على الإطلاق فى تاريخ العالم كما يلى:

- فيروس ILoveYou

كان هذا الفيروس يصل للمستخدمين من خلال رسائل البريد الإلكترونى، وخدمات مشاركة الملفات فى صورة ملفات يحملها المستخدم على جهازه، وقد أصاب أكثر من نصف مليون جهاز عام 2000، وتسبب فى خسائر وصلت قيمتها إلى 15 مليار دولار.

- فيروس MyDoom

هو واحد من أسرع فيروسات الأنظمة الرقمية انتشارًا فى العالم، وقد تم تطويره من قبل مجموعة من الهاكرز الروس المتخصصين فى رسائل البريد المزعجة والمزيفة، وقد تسبب فى خسائر وصلت لـ 38 مليار دولار.

- فيروس SoBig

فيروس آخر كان ينتشر عبر رسائل البريد الإلكترونى المزيفة، والذى كان ينتشر من خلا تشجيع المستخدم على إعادة إرساله إلى قائمة الأصدقاء لدى المستخدم، كما أنه يقوم بالحصول على نسخة من كافة الملفات الخاصة بالمستخدمين وعناوين البريد الإلكترونى الموجودة لديهم ويقوم باستخدامها.

Advertisements

- فيروس WannaCry

انتشر منذ عامين، وذلك عبر ثغرات فى فى أنظمة تشغيل الكمبيوتر، وتسبب فى خسائر وصلت إلى 4 مليار دولار، فضلا عن إصابة أكثر من 200 ألف جهاز كمبيوتر فى حوالى 150 دولار حول العالم.

- فيروس DarkTequila

استهدف هذا الفيروس أمريكا اللاتينية، واستطاع سرقة عدد كبير من البيانات السرية للحسابات البنكية، فضلا عن بعض البيانات السرية من العديد من الشركات الكبرى.

- فيروسBlackEnergy

ينقسم هذا الفيروس إلى جزأين، يقوم أحدهم بزرع الفيروس داخل جهازا لمستخدم، وينتظر الأوامر التى تصل له من السيرفر، وقد تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى فى أوكرانيا فى كارثة كبرى هزت العالم فى 2015