علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. رئيس أبل يهنئ المسلمين بعيد الفطر وأزمة المناخ تتزايد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نرصد عدد من أبرز الأخبار التكنولوجية والعلمية التى حدثت خلال اليوم، حيث نتابع أزمات كبرى يمر بها الكوكب وتفاصيل مهمة تحدث فى عالم التكنولوجيا، وكذلك تهنئة عمالقة التكنولوجيا للمسلمين فى عيد الفطر، وإليك قائمة بهذه الأخبار: 

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