تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. رئيس أبل يهنئ المسلمين بعيد الفطر وأزمة المناخ تتزايد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نرصد عدد من أبرز الأخبار التكنولوجية والعلمية التى حدثت خلال اليوم، حيث نتابع أزمات كبرى يمر بها الكوكب وتفاصيل مهمة تحدث فى عالم التكنولوجيا، وكذلك تهنئة عمالقة التكنولوجيا للمسلمين فى عيد الفطر، وإليك قائمة بهذه الأخبار: حتى لو مش بتابعهم.. انستجرام يعرض إعلانات "المؤثرين" لكافة المستخدمين تغير المناخ فى أوروبا له أصول من عصر إمبراطورية الرومان.. اعرف التفاصيل تيم كوك يهنئ المسلمين بعيد الفطر المبارك Advertisements نهر الدانوب يلقى 4.2 طنا من البلاستيك فى البحر الأسود يومياً كوريا الجنوبية تعتزم تأسيس هيئة عالمية لمكافحة الغبار الناعم لحماية البيئة هواوى تنفى خفض إنتاج هواتفها الذكية بسبب الحرب الأمريكية

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