شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. اكتشاف كوكبين من الكواكب الخارجية فى المراحل الأولى من الوجود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور الباحثون بنجاح كوكبين خارجيين يدوران حول نجم شاب لتكون هذه الصورة الثانية التى يتم التقاطها لكواكب مماثلة على الإطلاق.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فيقول العلماء إن ثنائيات الكواكب الخارجية، التى تدور حول النجم PD-70 على بعد 370 سنة ضوئية من الأرض، تسير فى طريق حول قرص غازي يحيط بأشعة النجم الخاص بها.

وعلى الرغم من أنه قد قام الباحثون بتصوير نظام مماثل في الماضي لأربعة كواكب تدور حول النجم HR-8799، فإن هذا الاكتشاف الجديد يلتقط الأجسام في بدايتها.

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صور الكواكب

وبينما يتحرك الثنائى في سحب من الغبار والغاز، يقول الباحثون إنهما يواصلان نموهما ويتحولان إلى كواكب بالغة.

وقال جوليان جيرارد، مؤلف مشارك في دراسة جديدة من معهد علوم الفضاء تلسكوب في بالتيمور: "هذا أول اكتشاف لنظام ثنائي الكواكب بهذا الشكل"، كما أن الصورة النادرة لا تمنح الباحثين فقط نظرة على طبيعة الكواكب الخارجية البعيدة التى تدور حول النجوم، ولكن أيضًا نظرة ثاقبة على تشكيل الثغرات فى الأقراص الغازية، مما يوفر دليلًا على أن بعضها قد يتم إنشاؤه بواسطة كواكب مدارية.