تكنولوجيا: نظرة أولية على تقنية الكاميرا المدمجة بالشاشة المقدمة من Oppo وشاومي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد انتشار تقنية مستشعر البصمة المدمج بالشاشة بعظم الهواتف الذكية بما في ذلك متوسطة التكلفة، تقوم شركة OPPO الآن بتجربة ميزة دمج الكاميرا الأمامية تحت الشاشة، مما يلغي الحاجة إلى وجود نتوء أو آلية الكاميرا المنزلقة.

ولقد عرضت الشركة الصينية التكنولوجيا مقطع فيديو ترويجي تكشف فيه عن هذه التقنية، إذ يُظهر المقطع هاتفًا به شاشة كاملة بدون أي نتوء مدمج بها مستشعر أسفل الشاشة والذي يظهر بمجرد تشغيل الكاميرا.

وإلى جانب Oppo، عرضت شركة شاومي أيضًا فيديو ترويجي مشوق إذ قامت بالكشف عن هاتف بنفس المفهوم، فمن المحتمل أن نري تقنية الكاميرا المدمجة بالشاشة مع هاتف Mi Mix 4، والذي من المقرر أن يتم الكشف عنه في وقت لاحق من هذا العام.

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