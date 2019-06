مايكروسوفت تبدأ رسميًا ببيع جهاز Xbox One S Fortnite Battle Royale Special Edition

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهرت في الفترة الماضية بعض التسريبات التي لمحت إلى أن شركة مايكروسوفت تستعد لإطلاق نسخة محدودة أرجوانية اللون من جهاز Xbox One S مرتبطة بلعبة Fortnite الشهيرة. حسنًا، لقد إتضح أن تلك التسريبات كانت صحيحة لأن شركة مايكروسوفت بدأت رسميًا الآن ببيع هذه النسخة الجديدة من جهاز Xbox One S، والتي تطلق عليها إسم Xbox One S Fortnite Battle Royale Special Edition.

الجهاز نفسه مماثل لجهاز Xbox One S الذي بدأت شركة مايكروسوفت ببيعه منذ فترة طويلة نسبيًا. الشيء الوحيد الجديد هنا هو الطلاء، فهذه النسخة المحدودة الجديدة تأتي بلون أرجواني متدرج يتماشى مع نظام الألوان في لعبة Fortnite.

تتضمن الحزمة جهاز Xbox One S أرجواني اللون مع 1 تيرابايت من الذاكرة التخزينية، ونسخة من لعبة من Fortnite Battle Royale. تشمل المزايا الإضافية 2000 وحدة من عملة V-Bucks بالإضافة إلى بدلة Dark Vertex. هناك أيضا إشتراك تجريبي لمدة شهر في Xbox Game Pass و Xbox Live Gold في هذه الحزمة.

يمكن لأولئك المهتمين شراء Xbox One S Fortnite Battle Royale Special Edition إبتداء من 7 يونيو مقابل 299 دولار أمريكي. وهناك عرض جيد متوفر للمشترين الأوائل. ستقوم شركة مايكروسوفت ببيع هذه الحزمة مع خصم قدره 50$ خلال الإطلاق. سيكون هذا العرض متاحًا حتى 17 يونيو في متجر Microsoft Store وفي موقع Xbox.com.