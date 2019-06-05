هواتف Google Pixel 3 و Google Pixel 3a تبدأ بتلقي التحديث الأمني لشهر يونيو

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة جوجل اليوم بإصدار التحديث الأمني لشهر يونيو لهواتفها الذكية، بما في ذلك Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL و Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL. وتم الآن تحديث جميع هذه الهواتف الذكية الأربعة لتحصل على الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو. وللآسف، سجل التغييرات لا يذكر الثغرات الأمنية التي يقوم هذا التحديث بإصلاحها، وإنما يشير فقط إلى أنه يتضمن مجموعة من الإصلاحات الأمنية، فضلا عن مجموعة من التحسينات لأداء وإستقرار نظام التشغيل.

هذا هو أول تحديث يحصل عليه الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL بعدما تم إطلاقهما منذ شهر. وتم إطلاق هذين الهاتفين بشكل مسبق مع الإصلاحات الأمنية لشهر مارس. وعلى الرغم من أنه تم إصدارهما في شهر مايو، فقد تخطيا الإصلاحات الأمنية لشهر أبريل ومايو وقفزا مباشرة إلى الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو.

قد لا يبدو هذا مهمًا بالنسبة للبعض ولكن الحصول على التحديثات في الوقت المناسب هي واحدة من مزايا شراء هاتف ذكي مباشرة من شركة جوجل. ليست هذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها شركة جوجل الإصلاحات الأمنية لنحو شهرين، فقد حدث نفس الشيء مع هواتف Google Pixel 3 في العام الماضي. ومع ذلك، لا تزال شركة جوجل تعتبر أفضل شركة مصنعة لهواتف الأندرويد ترسل التحديثات لعملائها في الوقت المناسب.