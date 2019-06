نظام الويندوز لن يحصل على تطبيقات Music و Podcasts و TV الجديدة من آبل

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة آبل يوم الإثنين الماضي عن نظام iOS 13 الجديد جنبا إلى جنب مع نظام MacOS Catalina. هذه الإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل التابعة لشركة آبل تجلب معها العديد من التحسينات والميزات والتغييرات. وعلى ذكر ذلك، فقد قامت شركة آبل في نظام MacOS Catalina الجديد بإحالة برنامج iTunes إلى التقاعد، وقررت بعد ذلك إطلاق ثلاث تطبيقات جديدة تشمل Music و Podcasts و TV.

هذا في حالة نظام MacOS Catalina، ولكن في حالة نظام Windows، فيبدو أن برنامج iTunes سيواصل العيش من دون تغيير، على الأقل في المستقبل المنظور. وقد تم الإدلاء بهذه المعلومات من قبل شركة آبل للمحرر Micah Singleton في مجلة Billboard.

هذا يعني أن مستخدمي iPhone على Windows سيحتاجون إلى التعايش مع التطبيق القديم من أجل الوصول إلى Apple Music وتطبيقاتهم، والنسخ الإحتياطي. لا توجد أي معلومات حول ما إذا كانت شركة آبل ستصدر تطبيقات Music و Podcasts و TV على نظام Windows.

في الواقع، هذا ليس مفاجئًا بالنظر إلى أن شركة آبل تشتهر بإبقاء الخدمات الخاصة بها لنفسها وعملائها، وتطبيق Apple Music يعتبر واحدًا من الإستثناءات القليلة، فهو متوفر على كل من الويندوز من خلال برنامج iTunes، وعلى منصة الأندرويد.

Apple tells me iTunes will continue to exist in its current state on Windows, and the iTunes Music Store will be available in the sidebar in Finder on MacOS Catalina