سامسونج تكشف عن الهاتفين Galaxy Jean2 و Galaxy Wide4 في كوريا الجنوبية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج اليوم بإطلاق الهاتفين Galaxy Jean2 و Galaxy Wide4 في كوريا الجنوبية. هذين الهاتفين يحملان الأسماء الرمزية SM-A202K و SM-A205S على التوالي، مما يجعلهما في الواقع نسخ معادة التسمية من الهاتفين Galaxy A20e و Galaxy A20 اللذان تم إطلاقهما بالفعل في العديد من المناطق حول العالم.

كلا الهاتفين ينتميان إلى الفئة المتدنية. تم تقديم الهاتف Galaxy Jean2 في البداية بإعتباره هاتفًا ذكيًا حصريًا لأوروبا نظرًا لشاشة TFT الصغيرة التي يملكها والتي يبلغ حجمها 5.8 إنش، وأبعاده الصغيرة، فضلا عن وزنه الخفيف البالغ 141 جرامًا.

وعلاوة على ذلك، فهو يضم كذلك المعالج Exynos 7884، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB، فضلا عن كاميرتين في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية. ويبلغ سعر هذا الهاتف في كوريا الجنوبية نحو 200 آلف وون كوري، وهو ما يعادل 170 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.

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أما بخصوص الهاتف Galaxy Wide4، فهو يضم شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش مما يعني توفره على وزن أكبر وبطارية أكبر. وتتشابه المواصفات الأخرى مثل الذاكرة والكاميرات والبرمجيات إلى حد كبير مع Galaxy Jean2. في حين تم إطلاق هذا الهاتف في البداية في العديد من الأسواق بما يعادل 180 دولار أمريكي، إلا أنه ظهر في كوريا الجنوبية بما يعادل 186 دولار أمريكي.