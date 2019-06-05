شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الروبوتات فى المستقبل هيكون ليها 6 صوابع.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبين من خلال الأبحاث الجديدة أن الأشخاص الذين لديهم 6 أصابع وليس 5 فقط يستطيعون أن يقومون بالمهام بشكل أفضل، ووجد الباحثون أن صانعي الروبوتات يجب عليهم التفكير في صناعة روبوتات بستة أصابع.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإنه فى دراسة تم تكليف شخصين، أم وابن ألمانيين، ولكل منهما ستة أصابع من كل جهة، بمهام بدنية متنوعة للقيام بها، ووجدوا أن بإمكانهم القيام بالعديد من المهام، مثل ربط رباط الحذاء بيد واحدة بدلاً من اثنين.

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وهذا الأمر يعد بمثابة حالة طبية تصيب واحدًا من بين كل 700 شخص، ويُنظر إليها عادة على أنه عيب خلقي ويتم إزالته، ولكن العلماء يقولون إن النتائج التى توصلوا إليها تقدم حجة للحفاظ على أصابع القدم أو اليد الزائدة إذا كانت جيدة التكوين وفعالة".

وأظهرت سلسلة من الاختبارات أن الرقم الإضافى يعنى قدرة أكبر على أنشطة مثل ربط أربطة الحذاء، وقلب صفحات الكتب، ولعب ألعاب الفيديو مع الكثير من الأزرار.

وقال البروفيسور إيتيان بورديت، من قسم الهندسة الحيوية في إمبريال، الذي أجرى الدراسة في ألمانيا وسويسرا: "يُنظر إلى الأصابع الزائدة على أنها عيب خلقي، لذلك لم يفكر أحد في دراسة مدى جدواها".