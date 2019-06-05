شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كلمات مرور تتصدر قائمة الأكثر اختراقا منذ 5 سنوات.. احذر من استخدامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد كلمات المرور هى الرابط الأكثر أهمية للأمن على الانترنت، حيث يعتمد مدى أمان أو عدم أمان حساباتنا وبياناتنا على الانترنت على مدى صعوبة كسر كلمات المرور الخاصة بنا.

كما أن كلمة المرور الضعيفة أو المشتركة هى الحلقة الأكثر هشاشة فى جدار الدفاع عن حسابتنا المالية والإليكترونية عبر الانترنت.

ولا يزال ملايين المستخدمين فى جميع أنحاء العالم بعرضون أنفسهم للخطر باستخدام كلمة مرور بسيطة ومشتركة، وفى الآونة الأخيرة اكتشف علماء الالكترونيات أن هنا 23.2 مليون مستخدم على مستوى العالم يستخدمون كلمة (123456) ككلمة مرور تتصدر قائمة كلمات المرور الأكثر اختراقا منذ السنوات الخمس الماضية.

وإليكم قائمة بأكثر كلمات المرور انتشارا وتشكل خطورة على حساباتك المختلفة عند استخدامها..





123456





123456789





Password





1111111

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Michael





Andrew





Jennifer





Thomas





Nicole





Palace





Arsenal

Newcastle