شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعدد الفلاورز.. تعرف على أبرز 25 شخصية شهيرة مدمنة استخدام سوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهتم المشاهير مثلنا بمواقع التواصل الأجتماعي بل إنهم يهدرون وقتًا أكثر منا عليه، فغالبًا ما يكون للمشاهير أعداد ضخمة من المتابعين، مما يجعلهم يحتاجون إلى تحديث لحياتهم اليومية باستمرار، فيستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لتبادل الأخبار حول أحدث مشاريعهم وبضائعهم.

وبالنسبة للكثيرين، تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي هي أفضل وأسهل طريقة لتفاعل المشاهير مع معجبيهم، وقد كشفت إحدى المؤسسات البحثية مؤخرا عن دراسة عن أكثر المشاهير المدمنين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعتمد الدراسة على استخدام بيانات لأثنين من أكبر المنصات للمشاهير"تويتر وإنستجرام"، تم تجميعها في بداية شهر فبراير الماضي، وكان التصنيف حسب استخدام متوسط ​​عدد المشاركات الإجتماعية شهريًا على كلا المنصتين، وذلك بحسب موقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكى.

وقد تعتقد أنك تعرف من هو أكثر المشاهير المهووسين بوسائل التواصل الاجتماعي، لكن الشخص الذي احتل المركز الأول سيفاجئك.



Conor McGregor

وإليك القائمة: 25. كونور مكجريجور

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 102

يتابعه على إنستجرام: 31 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 25

يتابعه على تويتر: 8 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 77



Chris Brown

24. كريس براون

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 105

يتابعه على إنستجرام: 54 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 67

يتابعه على تويتر: 30 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 37



Cara Delevingne

23.كارا ديليفين

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 113

يتابعها على إنستجرام: 42 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 38

يتابعها على تويتر: 10 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 75



Kendall Jenner

22. كيندال جينر

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 114

يتابعها على إنستجرام: 110مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 31

يتابعها على تويتر: 28 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 83



Rihanna

21. ريهانا

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 134

يتابعها على إنستجرام: 71 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 50

يتابعها على تويتر: 91 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 84



Miley Cyrus

20. مايلي سايروس

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 136

يتابعها على إنستجرام: 94 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 42

يتابعها على تويتر:43 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 94



Kourtney Kardashian

19. كورتني كارداشيان

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 142

يتابعها على إنستجرام: 79 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 42

يتابعها على تويتر:24 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 100



Jennifer Lopez

18. جنيفر لوبيز

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 152

يتابعها على إنستجرام: 94 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا 36 :

يتابعها على تويتر: 44 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 117



Camila Cabello

17. كاميلا كابيلو

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 172

يتابعها على إنستجرام: 33 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا 23 :

يتابعها على تويتر: 44 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 117



Gigi Hadid

16. جيجي حديد

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر:174

يتابعها على إنستجرام: 84 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا : 30

يتابعها على تويتر:9 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 144



Shawn Mendes

15. شون مينديز

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 176

يتابعه على إنستجرام: 44 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 24

يتابعه على تويتر: 22 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 152



Lele Pons

14. ليلي بونس

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 185

يتابعها على إنستجرام: 35 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا : 27

يتابعها على تويتر: 2 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 158



Kylie Jenner

13. كايلي جينر

Advertisements

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 190

يتابعها على إنستجرام: 135 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا : 66

يتابعها على تويتر: 27 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 124



Priyanka Chopra

12. بريانكا شوبرا

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 191

يتابعها على إنستجرام: 40 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا : 31

يتابعها على تويتر: 25 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 160



Dwayne Johnson The Rock

11. دواين جونسون "الصخرة"

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 270

يتابعه على إنستجرام: 143 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 13

يتابعه على تويتر: 13 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 218



Kim Kardashian

10. كيم كارداشيان

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 275

يتابعها على إنستجرام: 139 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا : 52

يتابعها على تويتر: 61 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 223



Justin Bieber

9. جاستن بيبر

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 281

يتابعه على إنستجرام: 113 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 45

يتابعه على تويتر: 106 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 237



Cardi B

8. كاردي بي

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 293

يتابعها على إنستجرام: 45 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا : 60

يتابعها على تويتر: 6 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 233



Kevin Hart

7. كيفن هارت

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 358

يتابعه على إنستجرام: 75 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 62

يتابعه على تويتر: 35 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 296



Ariana Grande

6. أريانا غراندي

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 383

يتابعها على إنستجرام: 155 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا : 42

يتابعها على تويتر: 63 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 342



Nicki Minaj

5. نيكي ميناج

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 408

يتابعها على إنستجرام: 102 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا : 80

يتابعها على تويتر: 21 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 327



Neymar Jr.

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 416

يتابعه على إنستجرام: 117 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 49

يتابعه على تويتر: 43 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 368



Khloé Kardashian

3. كلوي كارداشيان

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 510

يتابعها على إنستجرام: 94مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا : 41

يتابعها على تويتر: 27 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 468



Zendaya

2. زندايا

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 566

يتابعها على إنستجرام: 65 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا : 35

يتابعها على تويتر: 15 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 531



Snoop Dogg

1.سنوب دوج

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 647

يتابعه على إنستجرام: 32 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 382

يتابعه على تويتر: 18مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 265