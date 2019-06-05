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تكنولوجيا: بعدد الفلاورز.. تعرف على أبرز 25 شخصية شهيرة مدمنة استخدام سوشيال ميديا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهتم المشاهير مثلنا بمواقع التواصل الأجتماعي بل إنهم يهدرون وقتًا أكثر منا عليه، فغالبًا ما يكون للمشاهير أعداد ضخمة من المتابعين، مما يجعلهم يحتاجون إلى تحديث لحياتهم اليومية باستمرار، فيستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لتبادل الأخبار حول أحدث مشاريعهم وبضائعهم.

وبالنسبة للكثيرين، تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي هي أفضل وأسهل طريقة لتفاعل المشاهير مع معجبيهم، وقد كشفت إحدى المؤسسات البحثية مؤخرا عن دراسة عن أكثر المشاهير المدمنين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعتمد الدراسة على استخدام بيانات لأثنين من أكبر المنصات للمشاهير"تويتر وإنستجرام"، تم تجميعها في بداية شهر فبراير الماضي، وكان التصنيف حسب استخدام متوسط ​​عدد المشاركات الإجتماعية شهريًا على كلا المنصتين، وذلك بحسب موقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكى.

وقد تعتقد أنك تعرف من هو أكثر المشاهير المهووسين بوسائل التواصل الاجتماعي، لكن الشخص الذي احتل المركز الأول سيفاجئك.

 

وإليك القائمة: 25. كونور مكجريجور
Conor McGregor
Conor McGregor

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 102

يتابعه على إنستجرام: 31 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 25

يتابعه على تويتر: 8 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 77

 

24. كريس براون
Chris Brown
Chris Brown

 

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 105

يتابعه على إنستجرام: 54 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 67

يتابعه على تويتر: 30 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 37

 

23.كارا ديليفين
Cara Delevingne
Cara Delevingne

 

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 113

يتابعها على إنستجرام: 42 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 38

يتابعها على تويتر: 10 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 75

 

22. كيندال جينر
Kendall Jenner
Kendall Jenner

 

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 114

يتابعها على إنستجرام: 110مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 31

يتابعها على تويتر: 28 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 83

 

21. ريهانا
Rihanna
Rihanna

 

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 134

يتابعها على إنستجرام: 71 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 50

يتابعها على تويتر: 91 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 84

 

20. مايلي سايروس
Miley Cyrus
Miley Cyrus

 

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 136

يتابعها على إنستجرام: 94 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 42

يتابعها على تويتر:43 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 94

 

19. كورتني كارداشيان
Kourtney Kardashian
Kourtney Kardashian

 

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 142

يتابعها على إنستجرام: 79 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 42

يتابعها على تويتر:24 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 100

 

18. جنيفر لوبيز
Jennifer Lopez
Jennifer Lopez

 

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 152

يتابعها على إنستجرام: 94  مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا 36 :

يتابعها على تويتر: 44 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 117

 

17. كاميلا كابيلو
Camila Cabello
Camila Cabello

 

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 172

يتابعها على إنستجرام: 33   مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا  23 :

يتابعها على تويتر: 44 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 117

 

16. جيجي حديد
Gigi Hadid
Gigi Hadid

 

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر:174

يتابعها على إنستجرام:  84 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا : 30

يتابعها على تويتر:9 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 144

 

15. شون مينديز
Shawn Mendes
Shawn Mendes

 

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 176

يتابعه على إنستجرام: 44 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 24

يتابعه على تويتر: 22 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 152

 

14. ليلي بونس
Lele Pons
Lele Pons

 

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 185

يتابعها على إنستجرام: 35 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا : 27

يتابعها على تويتر: 2 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 158

 

13. كايلي جينر
Kylie Jenner
Kylie Jenner

 

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متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 190

يتابعها على إنستجرام: 135 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا : 66

يتابعها على تويتر: 27 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 124

 

12. بريانكا شوبرا
Priyanka Chopra
Priyanka Chopra

 

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 191

يتابعها على إنستجرام: 40 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا : 31

يتابعها على تويتر: 25 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 160

 

11. دواين جونسون "الصخرة"
Dwayne Johnson The Rock
Dwayne Johnson The Rock

 

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 270

يتابعه على إنستجرام: 143 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 13

يتابعه على تويتر: 13 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 218

 

10. كيم كارداشيان
Kim Kardashian
Kim Kardashian

 

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 275

يتابعها على إنستجرام: 139 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا : 52

يتابعها على تويتر: 61 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 223

 

9. جاستن بيبر
Justin Bieber
Justin Bieber

 

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 281

يتابعه على إنستجرام: 113 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 45  

يتابعه على تويتر: 106 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 237

 

8. كاردي بي
Cardi B
Cardi B

 

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 293

يتابعها على إنستجرام: 45 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا : 60

يتابعها على تويتر: 6 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 233

 

7. كيفن هارت
Kevin Hart
Kevin Hart

 

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 358

يتابعه على إنستجرام: 75 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 62

يتابعه على تويتر: 35 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 296

 

6. أريانا غراندي
Ariana Grande
Ariana Grande

 

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 383

يتابعها على إنستجرام: 155 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا : 42

يتابعها على تويتر: 63 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 342

 

5. نيكي ميناج
Nicki Minaj
Nicki Minaj

 

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 408

يتابعها على إنستجرام: 102 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا : 80  

 يتابعها على تويتر: 21 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 327

 

6.
 
Neymar Jr.
Neymar Jr.

 

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 416

يتابعه على إنستجرام: 117 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 49

يتابعه على تويتر: 43 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 368

 

3. كلوي كارداشيان
Khloé Kardashian
Khloé Kardashian

 

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 510

يتابعها على إنستجرام: 94مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا : 41  

 يتابعها على تويتر: 27 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 468

 

2. زندايا
Zendaya
Zendaya

 

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 566

يتابعها على إنستجرام: 65 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا : 35  

 يتابعها على تويتر: 15 مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 531

 

1.سنوب دوج
Snoop Dogg
Snoop Dogg

 

متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 647

يتابعه على إنستجرام: 32 مليون

متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 382

يتابعه على تويتر: 18مليون

متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 265

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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