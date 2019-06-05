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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعدد الفلاورز.. تعرف على أبرز 25 شخصية شهيرة مدمنة استخدام سوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهتم المشاهير مثلنا بمواقع التواصل الأجتماعي بل إنهم يهدرون وقتًا أكثر منا عليه، فغالبًا ما يكون للمشاهير أعداد ضخمة من المتابعين، مما يجعلهم يحتاجون إلى تحديث لحياتهم اليومية باستمرار، فيستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لتبادل الأخبار حول أحدث مشاريعهم وبضائعهم.
وبالنسبة للكثيرين، تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي هي أفضل وأسهل طريقة لتفاعل المشاهير مع معجبيهم، وقد كشفت إحدى المؤسسات البحثية مؤخرا عن دراسة عن أكثر المشاهير المدمنين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعتمد الدراسة على استخدام بيانات لأثنين من أكبر المنصات للمشاهير"تويتر وإنستجرام"، تم تجميعها في بداية شهر فبراير الماضي، وكان التصنيف حسب استخدام متوسط عدد المشاركات الإجتماعية شهريًا على كلا المنصتين، وذلك بحسب موقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكى.
وقد تعتقد أنك تعرف من هو أكثر المشاهير المهووسين بوسائل التواصل الاجتماعي، لكن الشخص الذي احتل المركز الأول سيفاجئك.
وإليك القائمة: 25. كونور مكجريجور
Conor McGregor
متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 102
يتابعه على إنستجرام: 31 مليون
متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 25
يتابعه على تويتر: 8 مليون
متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 77
24. كريس براون
Chris Brown
متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 105
يتابعه على إنستجرام: 54 مليون
متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 67
يتابعه على تويتر: 30 مليون
متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 37
23.كارا ديليفين
Cara Delevingne
متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 113
يتابعها على إنستجرام: 42 مليون
متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 38
يتابعها على تويتر: 10 مليون
متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 75
22. كيندال جينر
Kendall Jenner
متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 114
يتابعها على إنستجرام: 110مليون
متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 31
يتابعها على تويتر: 28 مليون
متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 83
21. ريهانا
Rihanna
متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 134
يتابعها على إنستجرام: 71 مليون
متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 50
يتابعها على تويتر: 91 مليون
متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 84
20. مايلي سايروس
Miley Cyrus
متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 136
يتابعها على إنستجرام: 94 مليون
متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 42
يتابعها على تويتر:43 مليون
متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 94
19. كورتني كارداشيان
Kourtney Kardashian
متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 142
يتابعها على إنستجرام: 79 مليون
متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 42
يتابعها على تويتر:24 مليون
متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 100
18. جنيفر لوبيز
Jennifer Lopez
متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 152
يتابعها على إنستجرام: 94 مليون
متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا 36 :
يتابعها على تويتر: 44 مليون
متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 117
17. كاميلا كابيلو
Camila Cabello
متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 172
يتابعها على إنستجرام: 33 مليون
متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا 23 :
يتابعها على تويتر: 44 مليون
متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 117
16. جيجي حديد
Gigi Hadid
متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر:174
يتابعها على إنستجرام: 84 مليون
متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا : 30
يتابعها على تويتر:9 مليون
متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 144
15. شون مينديز
Shawn Mendes
متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 176
يتابعه على إنستجرام: 44 مليون
متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 24
يتابعه على تويتر: 22 مليون
متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 152
14. ليلي بونس
Lele Pons
متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 185
يتابعها على إنستجرام: 35 مليون
متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا : 27
يتابعها على تويتر: 2 مليون
متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 158
13. كايلي جينر
Kylie Jenner
متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 190
يتابعها على إنستجرام: 135 مليون
متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا : 66
يتابعها على تويتر: 27 مليون
متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 124
12. بريانكا شوبرا
Priyanka Chopra
متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 191
يتابعها على إنستجرام: 40 مليون
متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا : 31
يتابعها على تويتر: 25 مليون
متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 160
11. دواين جونسون "الصخرة"
Dwayne Johnson The Rock
متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 270
يتابعه على إنستجرام: 143 مليون
متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 13
يتابعه على تويتر: 13 مليون
متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 218
10. كيم كارداشيان
Kim Kardashian
متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 275
يتابعها على إنستجرام: 139 مليون
متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا : 52
يتابعها على تويتر: 61 مليون
متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 223
9. جاستن بيبر
Justin Bieber
متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 281
يتابعه على إنستجرام: 113 مليون
متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 45
يتابعه على تويتر: 106 مليون
متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 237
8. كاردي بي
Cardi B
متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 293
يتابعها على إنستجرام: 45 مليون
متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا : 60
يتابعها على تويتر: 6 مليون
متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 233
7. كيفن هارت
Kevin Hart
متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 358
يتابعه على إنستجرام: 75 مليون
متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 62
يتابعه على تويتر: 35 مليون
متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 296
6. أريانا غراندي
Ariana Grande
متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 383
يتابعها على إنستجرام: 155 مليون
متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا : 42
يتابعها على تويتر: 63 مليون
متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 342
5. نيكي ميناج
Nicki Minaj
متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 408
يتابعها على إنستجرام: 102 مليون
متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا : 80
يتابعها على تويتر: 21 مليون
متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 327
6.نيمار
Neymar Jr.
متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 416
يتابعه على إنستجرام: 117 مليون
متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 49
يتابعه على تويتر: 43 مليون
متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 368
3. كلوي كارداشيان
Khloé Kardashian
متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 510
يتابعها على إنستجرام: 94مليون
متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا : 41
يتابعها على تويتر: 27 مليون
متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 468
2. زندايا
Zendaya
متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 566
يتابعها على إنستجرام: 65 مليون
متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا : 35
يتابعها على تويتر: 15 مليون
متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 531
1.سنوب دوج
Snoop Dogg
متوسط عدد المشاركات على موقعي التواصل الأجتماعي في الشهر: 647
يتابعه على إنستجرام: 32 مليون
متوسط عدد مشاركات على إنستجرام شهريًا: 382
يتابعه على تويتر: 18مليون
متوسط عدد مشاركات تويتر شهريًا: 265
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.