شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأحداث الفلكية فى يونيو 2019 .. أبرزها القمر الكامل والانقلاب الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلئ شهر يونيو بالأحداث الفلكية المثيرة، والتي يمكن رؤيتها بالعين المجردة دون الحاجة إلى شراء معدات باهظة الثمن وكبيرة الحجم، ومن أبرز الأحداث القمر الكامل الذي يطلق عليه "قمر الفراولة"، وكذلك الأنقلاب الصيفي الذي يشتهر به شهر يونيو.

وإليك كل ما تحتاج معرفته عن تلك الأحداث



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كوكب المشترى في مقابلة الشمس

تبدأ الأحداث الفلكية يوم 10 يونيو، عندما يكون كوكب المشتري في أقرب نقطة من الأرض، والمعروف أيضًا باسم "التقابل"، وخلال هذا الوقت، سيتم إضاءة الكوكب العملاق بالكامل بسبب مقابلته مباشرة للشمس، مما يجعله أكثر إشراقًا في سماء الليل.

ورغم أنه يمكن رؤيته بالعين المجردة، إلا أن التليسكوب يساعدك على رؤية أكثر وضوحًا لتفاصيل الكوكب، كالأشرطة السحابية على الكوكب وحتى أقماره الأربعة.



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القمر الكامل أو قمر الفراولة

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وفي 17 يونيو، سيكون القمر على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، ويتحول إلى قمر كامل، وقد أطلق أوائل قبائل الأمريكيين الأصليين على هذا القمر "قمر الفراولة الكامل"، لأنه يشير إلى الوقت الذي يتم فيه تجميع الثمار الناضجة.

ويلقب القمر حين إكتماله أيضًا بالقمر الوردي الكامل و شهر العسل الكامل، وللحصول على أفضل فرصة لرؤيته، انتظر حتى يصبح المكان حولك مظلمًا تمامًا، أو يمكنك الذهاب إلى مكان قليل التلوث الضوئي لترى القمر أكثر إشراقًا في السماء.



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الأنقلاب الصيفي في يونيو

في 21 من هذا الشهر الذي يمثل بداية الصيف في نصف الكرة الشمالي رسميًا الساعة 16:54 بتوقيت جرينتش، وسيحدث الأنقلاب الصيفي عندما تصل الشمس إلى أقصى شمالها في السماء، وعند هذه النقطة ستكون مباشرة فوق مدار السرطان.



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عطارد في أعظم استطاله شرقيه له

ويختتم عطارد الأحداث الفلكية لهذا الشهر في 23 يونيو، حيث سيكون موقع هذا الكوكب في مداره مماسًا إلى الأرض مما يتيح رؤية أفضل له في السماء، وتستطيع رؤيته بالنظر إلى الجهة الغربية للسماء بعد غروب الشمس.