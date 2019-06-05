الهاتف Galaxy J7 Pro يبدأ بدوره بتلقي تحديث Android 9 Pie

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد رأينا عددًا لا بأس به من هواتف سامسونج القديمة وهي تحصل على تحديث Android 9 Pie، وأحدث هاتف ذكي من الشركة الكورية الجنوبية يتلقى نفس المعاملة هو Galaxy J7 Pro الذي تم إطلاقه في شهر يوليو من العام 2017. أوضح المستخدمون الروس أن هذا التحديث والذي يحمل البنية رقم J730FMXXU5CSEE قد بدأ بشق طريقه إلى هواتف Galaxy J7 Pro الخاصة بهم.

وبالنظر إلى الطريقة التي تعاملت بها شركة سامسونج مع أجهزتها المتدنية القديمة في الماضي، فمن المفاجئ أن نرى الهاتف Galaxy J7 Pro يحصل على تحديث Android 9 Pie. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، وواجهة One UI الأحدث من شركة سامسونج، فضلا عن الإصلاحات الأمنية لشهر مايو.

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نظرًا للتشابه الكبير بين Galaxy J7 Pro و Galaxy J7 2017، فنحن نتوقع أن نرى هذا الأخير يحصل بدوره على التحديث في المستقبل القريب أيضًا. وللتذكير، لقد تم إطلاق هذا التحديث على مراحل، لذلك قد يستغرق بضعة أيام أو حتى أسابيع قبل وصوله إلى الجميع.