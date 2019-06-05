تحديث جديد للهاتفين OnePlus 6 و OnePlus 6T يجلب معه العديد من التحسينات والإصلاحات

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، قامت شركة OnePlus بإصدار تحديث تجريبي للهاتفين OnePlus 6 و OnePlus 6T يجلب معه الميزتين Zen Mode و Screen Recorder. الآن، قامت الشركة الصينية بإصدار النسخة الرسمية والمستقرة من هذا التحديث لنفس الهاتفين .

هذا التحديث الجديد يحمل الإصدار OxygenOS 9.0.6 في حالة الهاتف OnePlus 6، ويحمل الإصدار OxygenOS 9.0.14 في حالة الهاتف OnePlus 6T. وعلى الرغم من إختلاف إصدار التحديث في كلا الهاتفين، فهو يأتي بنفس التغييرات لكلا الهاتفين بإستثناء حصول الهاتف OnePlus 6T على بعض التحسينات على مستوى الكاميرا الأمامية، ويمكنك إلقاء نظرة على قائمة التغييرات التي يأتي بها هذا التحديث أدناه :

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تثبيت الإصلاحات الأمنية لشهر مايو

تحسينات وإصلاحات عامة

إضافة الدعم للإقتران السريع ” Quick Pairing ” لسماعات OnePlus Bullets Wireless 2

تحسين إستقرار وتوافق البلوتوث

تحسين واجهة تأكيد كلمة المرور للمساحة المخفية

تحسين جودة الصور الملتقطة بإستخدام الكاميرا الأمامية في الهاتف OnePlus 6T

إصلاح مشكلة مع النغمة في الرسائل النصية القصيرة SMS

إصلاح مشكلة مع تنظيف Speed Dial

إصلاح مشكلة تحميل بيانات الإعتماد عبر WiFi

لم يحصل كلا الهاتفين بعد على الميزتين Zen Mode و Screen Recorder، ولكننا نأمل أن تقوم شركة OnePlus بتضمين هاتين الميزتين في التحديث المستقر المقبل للهاتفين OnePlus 6 و OnePlus 6T. وكما جرت العادة دائمًا، فهذا التحديث متوفر الآن للتحميل عبر الهواء وتم إطلاقه بشكل تدريجي مما يعني أنه لن يصل إلى كافة ملاك الهاتفين OnePlus 6 و OnePlus 6T اليوم، ولكن سيحصل عليه الجميع في غضون بضعة أيام، لذلك لا تقلق إذا لم تحصل على هذا التحديث حتى الآن.