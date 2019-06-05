الهاتف OnePlus 7 أصبح متوفرًا أخيرًا في المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا

فاطمة أيت طالب - دبي - أصبح الهاتف OnePlus 7 متوفرًا أخيرًا للشراء في المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا. ويتوفر هذا الهاتف حاليًا في الصين بنسختين هما 8GB/256GB و 12GB/256GB، في حين يتوفر في بقية أنحاء العالم في نسختين مختلفتين تشملان 6GB/128GB و 8GB/256GB.

يتم عرض الهاتف OnePlus 7 للبيع باللونين الرمادي والأحمر، ولكن هذا اللون الأخير متوفر حصريًا للمستهلكين في الهند والصين. ويمكنك التحقق من أسعار الهاتف OnePlus 7 في الجدول أدناه مع العلم بأنه يمكن للعملاء في المملكة المتحدة وأوروبا شراء الهاتف OnePlus 7 من الموقع الرسمي لشركة OnePlus عبر الإنترنت ( OnePlus.com ) :

الطراز المملكة المتحدة أوروبا الهند الصين 6GB/128GB £499 €559 INR32999 /$476/€423 – 8GB/256GB £549 €609 INR37999 /$548/€487 CNY2999 /$434/€385 12GB/256GB – – – CNY3499 /$506/€449

في الهند، يمكنك شراء الهاتف OnePlus 7 من موقع OnePlus.in ومن متجر Amazon.in. وفي الصين، يمكن شراء هذا الهاتف عبر الموقع الرسمي للشركة ومن خلال المتجر المحلي JD.com. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف OnePlus 7 لن يكون متوفرًا بشكل رسمي في الولايات المتحدة ولكن سيظل الهاتف OnePlus 6T متاحًا هناك كخيار منخفض التكلفة.