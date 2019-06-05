سامسونج تؤكد رسميًا أنها بدأت العمل بالفعل على تكنولوجيا 6G

فاطمة أيت طالب - دبي - لا تزال شبكات الجيل الخامس 5G قيد الإنتشار ولم يتم إطلاقها بعد سوى في بعض البلدان حول العالم كما أنه ليست هناك وفرة في الهواتف الذكية التي تدعم هذه التكنولوجيا الحديثة. ومع ذلك، فهذا لم يمنع شركة سامسونج من التعمق أكثر في المستقبل من خلال العمل على تكنولوجيا 6G.

يوم أمس الثلاثاء، أكدت شركة سامسونج رسميًا أنها وسعت فريقها الحالي المسؤول عن أبحاث الإتصالات ليصبح عبارة عن مركز بعد الإطلاق الأولي لشبكات 5G. هذا الفريق الموسع الجديد سيكون جزءًا من مركز أبحاث الإتصالات المتقدمة ” Advanced Communications Research Center ” الذي تم إنشاؤها مؤخرًا كجزء من شركة Samsung Research التي تعمل كمؤسسة مسؤولة عن البحث والتطوير.

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ولكن بغض النظر عن أبحاث 6G، فإن شركة Samsung Research مسؤولة أيضًا عن تطوير الذكاء الإصطناعي والروبوتات. لا تحبس أنفاسك، فالأمر سيستغرق سنوات عديدة حتى يتم إطلاق تكنولوجيا الجيل السادس 6G. في الواقع، قد يستغرق الأمر بضع سنوات حتى تصبح تكنولوجيا 5G سائدة.