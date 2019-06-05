شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بدقة 85٪.. الذكاء الاصطناعى يتنبأ بأفضل سنوات العمر للفنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدعى عدد من العلماء الآن أنهم ابتكروا نوع من الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه التنبؤ بنجاح في مجال الأعمال الاستعراضية للنجوم..

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول علماء الرياضيات في جامعة كوين ماري بلندن، إن بإمكانهم التنبؤ بدقة بما إذا كانت مهنة الممثل قد بلغت ذروتها، أو إذا كانت أيامهم الأكثر نجاحًا ما زالت باقية.

كما أن هذه التكنولوجيا يمكنها التنبؤ بدقة تبلغ حوالي 85 % إذا كانت قد مرت السنوات الأفضل فى حياة النجم أم لا، وتصف الدراسة أيضًا كيف أن الغالبية العظمى من الممثلين والممثلات، حوالي 70 % منهم لديهم عقود تستمر لمدة عام واحد فقط.

باستخدام بيانات من قاعدة بيانات أفلام الإنترنت (IMDB) ، درس الباحثون مهن أكثر من 1.5 مليون ممثل وأكثر من 896000 ممثلة حول العالم من عام 1888، عندما تم إنتاج أول فيلم حتى عام 2016.

واكتشفوا أن المهن التمثيلية تتجمع في خطوط نشيطة وهادئة، حيث لا تميل الجهات الفاعلة والممثلة إلى العمل بمعدل ثابت في الأعمال التجارية فترتفع معدلات البطالة بحوالي 90 % بينهم.

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واستخدم الخبراء برنامج الذكاء الاصطناعي والأنماط التي اكتشفها لدراسة مهن النجوم السابقة في المسرح والشاشة، وتنبأت أن أماندا بينز قد تجاوزت ذروتها في عام 2006، أي قبل عام من حصولها على لقب " أهم 25 نجمة جذابة تحت 25 عامًا".

واكتشف فريق البحث أيضًا "دليلًا كبيرًا" على التحيز بين الجنس في الصناعة، لأن معظم الأنماط التي لوحظت كانت مختلفة بالنسبة للممثلين والممثلات.

وعلى سبيل المثال ، من المرجح أن يجد الممثلون عملاً بعد موجة هادئة، بينما من المرجح أن تكون السنة الأكثر إنتاجية للممثلة في بداية حياتها المهنية.

وكانوا العلماء يهدفون إلى تحديد وقياس وتوقع نجاح الممثلين والممثلات من حيث قدرتهم على الحفاظ على تدفق مستمر للوظائف.