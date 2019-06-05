شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبرز 7 أحداث تكنولوجية فى الفترة الأخيرة يجب أن تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت مؤخرا العديد من الأحداث فى عالم التكنولوجيا، بما في ذلك أحدث تتعلق بشركات الهواتف والتواصل الاجتماعى، وفيما يلى نقدم لك أبرزها وما يجب أن تعرفه عنها، وفقا لما ذكره موقع "business insider"..

1. اتخذت شركة أبل خطوة مهمة سحبت بها الأضواء من جوجل وفيس بوك من خلال خدمة جديدة تسمى "تسجيل الدخول باستخدام أبل"، والتى تم الإعلان عنها في مؤتمر مطوري WWDC عن الخدمة، وهي طريقة سريعة وآمنة لتسجيل الدخول إلى التطبيقات ومواقع الويب.

2. أعلنت شركة أبل رسميا أنها تنهى iTunes تماما وسيتم تقسيم محتويات iTunes الآن بين ثلاثة تطبيقات: Apple Music و Apple Podcasts و Apple TV.

3. أعلنت شركة أبل عن نظام "iPadOS" ، وهو نظام تشغيل جديد لجهاز iPad، وهذا يعني أن iPad لن يعمل على نفس البرنامج مثل iPhone و iPod.

Advertisements

4. تضيف أبل "الوضع المظلم" إلى الإصدار التالي من نظام تشغيل أيفون، وسيجعل الوضع المظلم على نظام iOS 13 معظم تطبيقات أبل الخاصة تستخدم نظام ألوان أغمق، مما يجعل استخدام أيفون في الإعدادات الأكثر ظلاما أكثر راحة.

5. ستقوم وزارة العدل الأمريكية بمراقبة شركة أبل في تطبيق تقنية مكافحة الاحتكار.

6. أعلن النواب الديمقراطيون والجمهوريون عن تحقيق يبحث في ما إذا كانت شركات صناعة التكنولوجيا العملاقة قد أصبحت غير قادرة على المنافسة وتؤذي المستهلكين، وقالت اللجنة في بيان لم تذكر أسماء أي شركة "هناك عدد صغير من المنصات المهيمنة وغير المنظمة تتمتع بسلطة غير عادية على التجارة والاتصالات والمعلومات عبر الإنترنت."

7. حكم على أحد مستخدمي يوتيوب الذين أطعموا رجل بلا مأوى بسكوتا ممتلىء بمعجون الأسنان بالسجن لمدة 15 شهراً، وغرامة قدرها حوالي 22،390 دولارًا.