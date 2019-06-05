شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حتى لو مش بتابعهم.. انستجرام يعرض إعلانات "المؤثرين" لكافة المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد، أن شبكة مشاركة الصور انستجرام، ستسمح للمعلنين بعرض إعلانات "المؤثرين" لأشخاص لا يتابعونهم مما يتيح لها إيصال إعلاناتها لعدد أكبر من المستخدمين، حيث تصب هذه الخطوة في صالح "المؤثرين" الذين سترتفع أجور إعلاناتهم لأنها ستصل لجمهور أكبر من دائرة متابعيهم، وكذلك الشركات التي ستحصل على معدلات مشاهدة أكبر.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فإن هذه الخطوة ستتيح للشركات عبر منصة فيس بوك الإعلانية، متابعة الإحصائيات المفصلة حول أداء منشوراتها الإعلانية على انستجرام بالتعاون مع المؤثرين، إذ سيتم وضع علامة Sponsored على هذه المحتويات للدلالة على أنها منشورات ترويجية، فضلا عن عبارة Paid partnership with لتدل على الجهة المعلنة ولديها اتفاقية شراكة مع المؤثر.

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وكشف التقرير أن هذه الميزة ستكون متاحة للمعلنين خلال الأسابيع القليلة المقبلة وذلك عبر منشورات الصفحة الرئيسية للتطبيق، كما سيتم إتاحتها مستقبلا عبر ميزة القصص.