تكنولوجيا: فرصتك لربح بطاقة ماستر كارد بقيمة 200 دولار من متجر GOcardi الإلكتروني

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أطلق متجر “جوكاردي” GOcardi الإلكتروني عرضا لربح بطاقة ماستر كارد افتراضية من “كاش يو” CashU بقيمة 200 دولار (حوالي 3,350 جنيها مصريا)، وذلك عند الشراء بقيمة 5 دولار أو أكثر من متجر “جوكاردي” GOcardi.
وقالت “جوكاردي”، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها ستختار فائزا كل يوم جمعة خلال الشهر الجاري، وسوف تزداد فرص المشاركين في السحب كلما زادت مشترياتهم.
وبدأ موقع “جوكاردي” كمتجر إلكتروني للسلع الرقمية في عام 2011، ويعتبر واحدا من أوائل وأكثر المتاجر الإلكترونية رواجا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقدم المتجر خدماته لأكثر من مليوني مستخدم، ويوفر العديد من الخدمات الرقمية، بدءا من خدمات شحن أرصدة الهواتف المحمولة، مرورا بالبطاقات الرقمية وغيرها.
ويمكن عبر متجر “جوكاردي” الإلكتروني شراء خدمات أمازون Amazon وبلاي ستيشن PlayStation وجوجل بلاي Google Play وإكس بوكس XBOX وكاش يو CashU، وشراء بطاقات ألعاب الفيديو ومواقع الترفيه، مثل نتفليكس Netflix.
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