Xiaomi Mi 9T و Xiaomi Mi 9T Pro سيصلان رسميًا في اليوم 12 يونيو

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Xiaomi بالكشف عن سلسلة هواتفها الذكية الرائدة Xiaomi Mi9 Series في شهر فبراير من هذا العام، وقد أعلنت الشركة الآن أنها ستقوم بتعزيز هذه السلسلة بأعضاء جدد يحملون اللاحقة T في اليوم 12 من شهر يونيو الجاري.

Xiaomi Mi 9T لن يكون هاتف ذكي جديد كليًا، فهو سيأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Redmi K20 الذي أعلنت عنه العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi في الأسبوع الماضي، وهذا ما يعني أن الإختلاف الوحيد بين الهاتفين سيتمثل في الإسم. وبغض النظر عن الهاتف Xiaomi Mi 9T، فسوف يتم أيضًا الكشف عن الهاتف Xiaomi Mi 9T Pro الذي سيأتي بدوره مع نفس تصميم ومواصفات الهاتف Redmi K20 Pro.

ومع ذلك، من المتوقع أيضًا أن يصل الهاتفين Redmi K20 و Redmi K20 Pro إلى بعض الأسواق تحت الأسماء Pocophone F2 و Pocophone F2 Pro على التوالي. ولكن في الهند، ستواصل الشركة الصينية بيع الهاتفين Redmi K20 و Redmi K20 Pro بنفس الأسماء الأصلية مع العلم بأنهما سيصلان إلى هناك بشكل رسمي يوم 15 يوليو.

