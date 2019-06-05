نظام iOS 13 سيأتي مع نظام أكثر ذكاءً لإدارة شحن البطارية

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل عامين، تعرضت شركة آبل للإنتقادات عندما إتضح أنها كانت تخنق سرعة المعالج في هواتف iPhone. السبب الرسمي وراء ذلك هو أن شركة آبل قامت بإبطاء سرعة المعالج في هواتف iPhone المزودة بالبطاريات القديمة لمنعها من الإنطفاء عشوائيًا، ولكن الكثير من العملاء لم يكونوا سعداء للغاية بذلك لأن الشركة لم تمنحهم الخيار على الأقل.

أجرت شركة آبل في وقت لاحق تغييرات لمساعدة المستخدمين على فهم صحة البطاريات في هواتف iPhone الخاصة بهم ومعرفة ما إذا كانت بحاجة إلى الإستبدال أم لا. في نظام iOS 13 الجديد الذي أعلنت عنه شركة آبل هذا الأسبوع، يبدو أن الشركة قامت بإضافة نظام جديد لإدارة البطارية من المتوقع أن يساعد في إبطاء معدل تآكل بطارية iPhone.

لم تذكر الشركة التفاصيل المتعلقة بكيفية عمل النظام الجديد، ولكن وفقا للوصف الموجود على موقع آبل الرسمي على الويب، فهو يقول : ” هناك خيار جديد يساعد على إبطاء معدل شيخوخة البطارية عن طريق تقليل الوقت الذي يقضيه iPhone ليتم شحنه بالكامل. يتعلم iPhone روتين الشحن اليومي الخاص بك ليتمكن من الإنتظار حتى يتم إنهاء عملية الشحن بهدوء عندما تبلغ نسبة 80% حتى تحتاج إلى إستخدامه “.

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سيسرع نظام إدارة البطارية الحالي من آبل معدل الشحن عندما يقل مستوى الطاقة في البطارية عن 80%. وعندما يبلغ الشحن عتبة 80%، فسوف يقوم نظام إدارة البطارية الجديد بإبطاء عملية الشحن. تم تصميم هذا للمساعدة في إطار عمر البطارية. وإستنادًا إلى وصف الميزة الجديدة، فشركة آبل تنقل الأشياء إلى المستوى التالي من خلال توقع عادات الشحن للمستخدم. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان هذا سيؤدي إلى تحسين إدارة صحة البطارية أم لا.