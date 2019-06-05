HMD Global Oy تبدأ رسميًا بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتف Nokia 3

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد إصدار تحديث Android 9 Pie للهاتفين Nokia 3.1 Plus و Nokia 3.1 في شهري فبراير ومارس على التوالي، فقد بدأت شركة HMD Global Oy الآن بإصدار نفس التحديث للهاتف Nokia 3.

تم إطلاق الهاتف Nokia 3 في العام 2017 مع نظام Android 7.0 Nougat، وحصل بعد ذلك على كل من الأندرويد 8.0 Oreo والأندرويد 8.1 Oreo. هذا يجعل سجل الدعم الذي حظي به هذا الهاتف مثيرًا للإعجاب بالنظر إلى الطبيعة المتدنية للهاتف. وبالعودة إلى تحديث Android 9 Pie للهاتف Nokia 3، فهو يحمل البنية V5.120 ويجلب معه كافة الميزات التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، بما في ذلك نظام التنقل الجديد الذي يستند على الإيماءات، وميزة البطارية القابلة للتكيف، وميزة السطوع المتكيف، فضلا عن الإصلاحات الأمنية لشهر مايو.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.