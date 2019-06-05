Huawei تنفي الشائعات وتؤكد أنها تواصل إنتاج هواتفها الذكية بوتيرة طبيعية

فاطمة أيت طالب - دبي - في ضوء الأحداث الأخيرة، ظهرت تقارير عديدة تفيد بأن شركة Huawei طلبت من شركة Foxconn إيقاف إنتاج بعض الطرازات من هواتفها الذكية، ولكن لا توجد معلومات عما إذا كان هذا الأمر دائمًا أو مؤقتًا حتى يتم حل مشكلة الحظر في الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك، فقد قررت شركة Huawei الآن نفي ما تم تداوله في الفترة الماضية بشكل رسمي.

قال متحدث رسمي بإسم شركة Huawei أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل وأن معدلات الإنتاج تسير على نحو طبيعي دون أي تعديلات على خطط الشركة فيما يخص وتيرة إنتاج هواتفها الذكية.

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قد يفترض المرء أنه قرار منطقي وذكي في نفس الوقت لو قامت به شركة Huawei، ولكن أوضح إستطلاع للرأي أجرته شركة متخصصة في بحوث السوق مؤخرًا أن شعبية Huawei لم تتعرض لتلك الضربة التي قد يتوقعها البعض. ومع ذلك، قد تتأخر الشركة في تحقيق هدفها المتمثل في تخطي شركة سامسونج لتصبح أكبر بائعة للهواتف الذكية في العالم.