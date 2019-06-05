سامسونج تدخل في شراكة جديدة من أجل تكنولوجيا الرسوميات للهواتف الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - توصلت كل من AMD و Samsung إلى صفقة من شأنها أن تجلب تكنولوجيا الرسوميات Radeon التابعة لشركة AMD للأجهزة المحمولة المستقبلية التابعة لشركة سامسونج، بما في ذلك الهواتف الذكية.

ستعمل هذه الشراكة على ترخيص معالجات الرسوميات التابعة لشركة AMD والتي تستند على معمارية RDNA التي تم الإعلان عنها مؤخرًا لشركة سامسونج مقابل أن تدفع هذه الأخيرة للإستفادة منها. وجدير بالذكر أن هذه الصفقة عبارة عن تعاون متعدد السنوات، وتأمل شركة سامسونج أن تسمح لها هذه الصفقة بتعزيز إنتاجية هواتفها الذكية ومواصلة الإبتكار في المستقبل. وبالنسبة لشركة AMD، فهذه تعتبر فرصة للوصول إلى جمهور أوسع في سوق الأجهزة المحمولة وتوسيع قاعدة مستخدمي Radeon ودعم التطوير على الصعيد العالمي.

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وبخصوص هذا الموضوع، صرح المسؤول التنفيذي في شركة سامسونج، السيد Inyup Kang بالقول : ” نتطلع إلى العمل مع AMD لتسريع الابتكارات في تكنولوجيا الرسوميات المحمولة التي ستساعد في نقل الحوسبة المحمولة في المستقبل إلى المستوى التالي “.