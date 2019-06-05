تكنولوجيا: تيم كوك يهنئ المسلمين بعيد الفطر المبارك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ "تيم كوك" الرئيس التنفيذى لشركة أبل المسلمين فى كل أرجاء العالم بحلول عيد الفطر المبارك، وذلك عبر تغريدة على حسابه الرسمى على تويتر. وقال "كوك" فى تغريدته " أرسل التمنيات للعائلات والأصدقاء الذين يحتفلون اليوم بعيد الفطر فى جميع أنحاء العالم، عيد مبارك". وكان رئيس شركة أبل قد سبق وأن هنأ المسلمين فى كل أرجاء العالم بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك خلال تغريدة عبر حسابه الرسمى على شبكة تويتر. ولا تعد هذه المرة هى الأولى التى يقوم فيها رئيس أبل بفعل شئ مماثل، إذ اعتاد "كوك" انتهاز الفرص كالأعياد والمناسبات المختلفة حول العالم لتهنئة أفرادها ومشاركتهم احتفالهم، مثل المشاركة فى اليوم العالمى للصحافة، واليوم العالمى للبيئة وغيرها من المناسبات المختلفة. Advertisements

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