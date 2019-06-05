شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تمنع المطورين من وضع أدوات التتبع والإعلانات فى تطبيقات الأطفال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل أنها لن تسمح للمطورين، تضمين أى إعلانات أو أدوات أو خوارزميات خاصة بتحليل البيانات تابعة لجهات خارجية والتى يتم استخدامها للتتبع وعرض الإعلانات، وذلك فى التطبيقات التى تستهدف الأطفال عبر متجر "آب ستور".
وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد أضافت شركة أبل هذه القاعدة الجديدة فى إرشاداتها المحدثة لتقديم الطلبات، مشيرة إلى أنها ستضيف مثل هذه الحماية الإضافية للمستخدمين الصغار، وذلك من أجل حماية الأطفال ومنع المطورين من تتبعهم أو عرض إعلانات مزعجة لهم.
كذلك ستمنع شركة أبل المطورين من تضمين أى روابط خارجية أو عمليات شراء داخل التطبيقات، إلا إذا كانت هذه التطبيقات موجودة فى قسم لا يمكن الوصول إليه سوى من خلال الآباء فقط، كما قامت شركة أبل بحث المطورين على مراعاة قوانين الخصوصية فى مختلف الولايات القضائية فيما يتعلق بالبيانات التى يجمعونها من الأطفال.
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