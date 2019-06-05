شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. انفجار سيارة تسلا "موديل S" أثناء شحن بطاريتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير حديثة أن سيارة كهربائية إصدار "موديل S " تابعة لشركة تسلا تعرضت للاحتراق خلال وقوفها للشحن بمحطة Supercharger فى أنتويرب ببلجيكا، وذلك خلال توصيلها بالشاحن بدون أى سبب واضح حتى الآن.

وبحسب موقع electrek الأمريكى، فكان سائق السيارة قد أوقفها فيما يسمى بـ “Supercharger "، وهى محطة شحن سريع تابعة لشركة تسلا، والمسؤولة عن شحن بطارية السيارة فى وقت قليل، حيث تقع هذه المحطة فى فندق Novotel فى مدينة Luithagen-Haven البلجيكية.

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وعندما عاد مالك السيارة بعد قليل، انفجرت سيارة Tesla ومحطة الشحن، فيما أشارت بعض التقارير أن هذه الحادثة ربما تكون ناتجة عن مشكلة فنية قبل الشحن، فيما أشارت التقارير إلى أن مشكلة حرائق السيارات الكهربائية أمرا ليس جديدا، ففى الشهر الماضى، اشتعلت النيران فى سيارة تسلا موديل X فى بيتسبرج أثناء نقلها إلى ورشة تصليح، كذلك فقبل بضعة أشهر، اشتعلت النيران فى سيارة طراز S دون سبب واضح.