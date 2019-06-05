شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يكشف عن ميزة “Avatars” لمنافسة Bitmoji والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت شركة فيس بوك اليوم للمستخدمين ميزة جديدة تتيح لهم إنشاء صورة رمزية " Avatars"، وذلك سواء فى محادثات ماسنجر أو فى تعليقات موجز الأخبار، حيث تعد هذه الميزة الجديدة منافسة Bitmoji الموجودة فى هواتف أيفون وتطبيق سناب شات والتى تتيح للمستخدمين إنشاء وجوه تعبيرية لهم.

وبحسب موقع techcrunch الأمريكى، تعد هذه الميزة طريقة مسلية للمستخدمين لتمثيل أنفسهم فى الدردشات والتعليقات، حيث تتيح تخصيص شكل افتراضى خاص بالمستخدم لاستخدامه كملصقات فى الدردشة والتعليقات، لكن ينبغى ملاحظة أن هذه الميزة ليست متاحة لكافة المستخدمين حول العالم، إذ انها مقتصرة حاليا على المستخدمين فى أستراليا فقط.

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وأشار التقرير إلى أن كافة مستخدمى فيس بوك سيكون بمقدورهم إنشاء "أفتار" وتجربته فى وقت ما قبل نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل على أقصى تقدير.

أما عن الميزة الجديدة، فبمجرد تخصيص المستخدم لوجه الصورة الرمزية والشعر والملابس الخاصة به، سيتم إضافة نجمة فى مجموعة من الملصقات التى يتم تحديثها باستمرار والتى تنقل المشاعر والعبارات الشائعة، وبالمقارنة بين Avatars وBitmoji الشهيرة، فلن يتمكن مستخدمى فيس بوك من دمج الـ Avatars مع تطبيقات أخرى مثل لوحات المفاتيح، كذلك فلا يوجد خيار لالتقاط صورة لبدء عملية الإنشاء، حيث بررت فيس بوك ذلك بأن هناك مخاوف من ميزة التعرف على الوجه.