كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| Oppo تستعرض لنا كاميرا أمامية للهواتف الذكية مدمجة أسفل الشاشة

الآن بعدما تخلت الهواتف الذكية عن الكاميرات المدمجة في القطع على مستوى الشاشة لصالح الكاميرات الأمامية المنبثقة والكاميرات الأمامية المدمجة في الثقوب على مستوى الشاشة، أصبحت شركة Oppo تتطلع الآن لتخطو خطوة إلى الأمام في سباق تزويد الهواتف الذكية بالشاشات الكاملة.

وقام نائب رئيس الشركة، السيد Brian Shen بمشاركة مقطع فيديو لهاتف أولي يضم كاميرا أمامية مدمجة تحت الشاشة. وبعد فترة وجيزة، أعطانا حساب تويتر الرسمي التابع لشركة Oppo نظرة أخرى على هذا النهج الجديد للكاميرا الأمامية ويبدو كل شيء مثيرًا للاهتمام.

مقطع الفيديو قصير جدًا ويبلغ 15 ثانية، ولكنه يمكننا من رؤية مستخدم يفتح تطبيق الكاميرا ويلتقط بعض الصور. تم تضمين المستشعر الجديد في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة ويومض لمدة ثانية على غرار هواتف Galaxy S10 عندما تقوم بالتحويل إلى الكاميرا الأمامية.

بينما ليست لدينا المزيد من المعلومات حول هذا الجهاز أو متى سيتم إصداره، فقد أوضح لنا نائب رئيس شركة Oppo بأن الجودة الضوئية لهذه المستشعرات لا تزال أدنى من الكاميرات الأمامية العادية وأن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يصبح كل شيء جاهزًا بنسبة 100%، بحسب موقع إلكتروني.