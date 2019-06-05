كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| رصد هاتف جديد من سامسونغ في اختبارات الأداء قد يكون Galaxy S Active
تتمتع شركة سامسونغ بتاريخ طويل في صناعة الهواتف الذكية المتينة، وعلى الرغم من أننا لم نرى هاتفًا ذكيًا متينًا من الشركة منذ إطلاق الهاتف Galaxy Xcover 4 في العام 2017، فقد نحصل على خليفة له في المستقبل القريب.
وتم التوصل إلى ذلك بعدما تم رصد هاتف جديد من شركة سامسونغ يحمل الاسم الرمزي SM-G889F في منصة اختبارات الأداء Geekbench وهو يعمل بالمعالج Exynos 9810 الذي رأيناه في سلسلة هواتف Galaxy S9 Series، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB. وحقق هذا الهاتف 3130 نقطة في اختبار النواة الواحدة و9050 نقطة في اختبار النوى المتعددة، كما أنه يعمل بنظام Android 9 Pie.
ويُعتقد أن الهاتف المعني هو نسخة متينة من الهاتف Galaxy S9 العادي، وقد تم عرضه في مقطع فيديو في وقت سابق من هذا العام من قبل Roland Quandt. ووفقا لهذا الأخير، فهذا الهاتف يضم شاشة بحجم 5.2 إنش وبدقة Quad HD، وكاميرا واحدة في الخلف بدقة 12 ميغابكسل.
وتشير شائعات أخرى إلى أن هذا قد يكون هاتف مميز من الفئة المتوسطة يهدف لخلافة الهاتف Galaxy A8s بسعر يتراوح بين 500 و 600 دولار أمريكي، بحسب موقع إلكتروني.
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