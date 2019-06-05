رصد الهاتف Galaxy Note 10 في إختبارات الأداء مع مواصفات تقنية متقدمة جدًا

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy Note 10 في شهر أغسطس المقبل، ومع إقتراب موعد الإعلان الرسمي نحصل على المزيد من التسريبات والشائعات ذات الصلة بهذا الهاتف. وعلى ذكر ذلك، فقد تم اليوم رصد الهاتف Galaxy Note 10 في منصة إختبارات الأداء Geekbench جنبا إلى جنب مع الهاتف Galaxy A90 الذي لم يتم إصداره حتى الآن.

تم رصد نسختين من الهاتف Galaxy Note 10 وهما تخضعان لإختبارات الأداء على منصة Geekbench، واحدة تحمل الإسم الرمزي SM-N976B، في حين تحمل النسخة الأخرى الإسم الرمزي SM-N967V. هذه النسخة الأخيرة تضم 12GB من الذاكرة العشوائية، في حين تضم النسخة الأخرى 8GB من الذاكرة العشوائية. وعلاوة على ذلك، فقد تم رصد هاتين النسختين تضمان المعالج Exynos 9825 القوي. ووفقا للشائعات الأخيرة، فسوف يتم تصنيع هذا المعالج بتكنولوجيا 7 نانومتر بدلاً من تكنولوجيا التصنيع 8 نانومتر المستخدمة في المعالج Exynos 9820 الحالي.

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أما بالنسبة للهاتف Galaxy A90، فالمعلومات المدرجة في منصة Geekbench مشكوك فيها إلى حد ما لأنها تعرض هذا الهاتف تحت الإسم الرمزي SM-A9050، ويعمل بالمعالج Snapdragon 675، وبـ 6GB من الذاكرة العشوائية. وبالنظر إلى أن الهاتف Galaxy A80 الحالي وصل مع المعالج Snapdragon 730، فمن غير المرجح أن يستخدم الهاتف Galaxy A90 معالج من سلسلة Snapdragon 6XX Series.