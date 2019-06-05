The North Face تتعرض للإنتقادات بسبب تلاعبها بصفحات ويكيبيديا للتسويق لعلامتها التجارية

فاطمة أيت طالب - دبي - واحدة من المزايا التي تتفوق فيها موسوعة ويكيبيديا على الموسوعات الأخرى هي أنها تحتوي على محتوى مقدم من المستخدمين أنفسهم. هذا يعني أنه يمكن لأي شخص إضافة المعلومات إلى ويكيبيديا مما يساعد على تحديث الصفحات بأحدث المعلومات. الجانب السلبي هو أن هذا يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى نشر معلومات خاطئة أو التلاعب بالمعلومات الحالية.

كان هذا هو الحال مع العلامة التجارية “ The North Face ” التي تعرضت للنقد مؤخرًا بسبب التلاعب بصفحات ويكيبيديا في محاولة لتسويق علامتها التجارية. تبين أن الشركة قد استبدلت عدة صور في ويكيبيديا بصورها الخاصة، بحيث عندما يبحث الناس عن ” Adventure | المغامرة ” على محرك البحث Google، سيتم عرض علامتها التجارية في الأعلى.

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سبق لها أن إدعت أنها عملت مع منظمة Wikipedia على هذا، ولكن المنظمة نفت ذلك منذ ذلك الحين بحيث صرحت بالقول : ” لم تتعاون Wikipedia و Wikimedia Foundation في هذه المهمة كما تدعي The North Face. في الواقع، إن ما فعلوه كان أقرب إلى تشويه الممتلكات العامة، وهو سلوك مفاجئ من The North Face “.

منذ ذلك الحين، لجأت العلامة التجارية The North Face إلى شبكة تويتر للإعتذار في بيان صرحت فيه بالقول : ” نحن نؤمن بعمق بمهمة Wikipedia ونعتذر عن المشاركة في نشاط لا يتفق مع تلك المبادئ. لقد قمنا على الفور بإنهاء الحملة والمضي قدمًا، وسنلتزم بضمان تدريب فريقنا وبائعينا بشكل أفضل على سياسات الموقع “.