العظمى بالقاهرة 35 ... تعرف على درجات الحرارة في أول أيام عيد الفطر

شيرين عادل

استعرض برنامج 8 الصبح " المُذاع عبر فضائية dmc اليوم الأربعاء الثلاثاء، تقريرًا خاصًا بدرجات الحرارة بالقاهرة ومحافظات الجمهورية، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة: 35 درجة

الإسكندرية: 30 درجة للعظمى

مطروح: 27 درجة

بورسعيد: 27 درجة

الإسماعيلية: 35 درجة

دمياط 27 درجة

السويس: 35 درجة

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