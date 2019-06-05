شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يمكن إرسال ملصقات عيد الفطر بتطبيق واتس آب على أندرويد وiOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل المسلمون حول العالم بعيد الفطر المبارك، فيما يلجأ الكثير منهم لتطبيق واتس آب لإرسال التحيات وأطيب التمنيات إلى أصدقائهم وأفراد أسرهم، وعلى الرغم من وجود عدة طرق للقيام بذلك، فإن أكثر الطرق شيوعًا لإرسال التحية هى إرسال ملصقات واتس آب، خاصة أنه تم تقديم الملصقات فى العام الماضى لكل من إصدار Android وiOS من التطبيق، ما يتيح للمستخدمين طريقة أخرى للاتصال بخلاف النصوص والصور ومقاطع الفيديو والرموز التعبيرية.

لذا إذا كنت ترغب فى إرسال ملصقات عيد الفطر الخاصة بك على واتس آب، اتبع هذه الخطوات القليلة: لمستخدمى أندرويد

- قم بفتح تطبيق واتس آب وتوجه إلى أى دردشة داخل التطبيق.

- اضغط على زر أيقونة الإيموجى فى الجانب العلوى الأيسر من لوحة المفاتيح للوصول إلى حزمة الملصقات الموجودة.

- الآن ، اضغط على أيقونة الملصقات الموضوعة بجوار زر GIF أدناه.

- اضغط على أيقونة "+" من أعلى يمين قسم الملصقات.

- مرر لأسفل إلى نهاية الصفحة، واضغط على "احصل على المزيد من الملصقات"

- سيتم إعادة توجيهك إلى متجر بلاى ستور التابع لشركة جوجل.

- ابحث عن حزمة ملصقات لعيد الفطر.

-بمجرد التنزيل ، عد إلى WhatsApp وأرسل الملصق.

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لمستخدمى أيفون

على عكس هواتف أندرويد، لت توفر هواتف أيفون للمستخدمين تنزيل حزم ملصقات جديدة باستخدام متجر تطبيقات أبل، أو حتى إنشاء حزمة ملصقات مخصصة وإضافتها إلى واتس آب، لكن رغم ذلك، هناك حل بديل يمكن لمستخدمى أيفون إرسال ملصقات العيد من خلاله كما يلى:

- إذا كان لديك هاتف أيفون وتلقيت أى ملصق عيد، فكل ما عليك فعله هو وضع علامة على الملصق كمفضل.

- بمجرد وضع الملصق على قائمة "المفضلة"، سيتمكن مستخدمى أيفون من إرساله إلى أى جهة اتصال أو مجموعة.

- لتمييز أى ملصق تم استلامه على أنه المفضل ، يحتاج المستخدمين إلى الضغط لفترة طويلة على الملصق والضغط فوق خيار "*".

-بمجرد الانتهاء من ذلك، توجه إلى أى نافذة أو مجموعة دردشة واضغط على خيار الملصقات الموجود فى شريط النص.

-ابحث عن أيقونة النجمة التى يمكن من خلالها العثور على جميع ملصقات المفضلة.

-اضغط على أى ملصق لإرسال.