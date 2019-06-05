شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نهر الدانوب يلقى 4.2 طنا من البلاستيك فى البحر الأسود يومياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أن نهر الدانوب يلقى نحو 4.2 طن من مخلفات البلاستيك فى البحر الأسود يوميا، أى 1533 طنا سنويا.

وأجرت المسح كلية علوم الحياة بجامعة فيينا، واستند على قياسات وأبحاث في قسم الدانوب بين فيينا وبراتيسلافا، ونشرت نتائجه مؤسسة رومانية معنية بحماية البيئة، بمناسبة إطلاق برنامج مياه نظيفة وهى دعوة للمشاركة فى مكافحة ومنع تلوث النفايات البلاستيكية فى نهر الدانوب.

وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخبارى أن الدعوة تستهدف أفراد المجتمعات المحلية فى مناطق الدانوب والسلطات المحلية للمشاركة فى القضاء على مخلفات البلاستيك، ويستمر المتطوعون فى البرنامج برفع النفايات فى فعاليات تجرى على مدار الشهر الجارى.