شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تنفى خفض إنتاج هواتفها الذكية بسبب الحرب الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت شركة هواوى الصينية التقارير التى أفادت بأنها خفضت تصنيع الهواتف الذكية الخاصة بها، ما أدى إلى تعليق عدد من خطوط الإنتاج فى شركة فوكسكون المورد الرئيسى لها.

وبحسب موقع TOI الهندى، ذكرت تقارير سابقة أن شركة Foxconn المصنعة للإلكترونيات التايوانية والتى تجمع منتجات الهواتف للعديد من ماركات الهواتف بما فى ذلك Apple وXiaomi، أوقفت العديد من خطوط الإنتاج لهواتف Huawei فى الأيام الأخيرة، وخفضت شركة هواوى الطلبات على الهواتف الجديدة، وذلك وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر والذين طلبوا عدم الكشف عن اسمائهم لأن المعلومات خاصة.

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وأشار التقرير إلى أن شركة هواوى تعيد تقييم هدفها لتصبح بائع الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا فى العالم بحلول عام 2020، خاصة بعد تطبيق الحظر التجارى الأمريكى، فيما ذكرت بعض التقارير أن شركة فوكسكون التايوانية التى تصنع الأجهزة الإلكترونية لشركات مثل Apple وHuawei وSony وNokia وXiaomi وغيرها قد خفضت العديد من خطوط إنتاج Huawei بعد أن قامت شركة تصنيع الهواتف الذكية بخفض الطلبات.

يذكر أنه فى 15 مايو قرر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تطبيق حظر فعلى لشركة هواوى بأمر الأمن القومى، وطلبت الولايات المتحدة علنًا من حلفائها الابتعاد عن استخدام منتجات Huawei بسبب المخاوف من أن الحكومة الصينية قد تستخدم هذه المعدات للحصول على معلومات خاصة.

فيما تقدمت Huawei الأسبوع الماضى بطلب فى محكمة أمريكية للطعن فى دستورية قانون ترخيص الدفاع الوطنى لعام 2019 (2019 NDAA)، كما طالبت الشركة بإنهاء الحملة التى أقرتها الولايات المتحدة ضدها بحجة أنها "لن توفر الأمن السيبراني"، ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن الاقتراح فى 19 سبتمبر.