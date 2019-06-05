شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زوكربيرج يعبر عن سعادته بعد إقرار قانون جديد يسهل منح الجنسية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، عن سعادته بإقرار مجلس النواب الأمريكى "قانون الحلم الأمريكى" أو ما يعرف بـ American Dream and Promise Act، وذلك عبر منشور على حسابه الرسمى.

وقال زوكربيرج فى منشوره، " بعد الدعوة لإصلاح الهجرة لسنوات عديدة، أنا سعيد لأن مجلس النواب أقر قانون الحلم والوعد الأمريكى"، موضحا أن هذا القانون يعتبر خطوة مهمة تمهد الطريق للحصول على الجنسية الأمريكية إلى الحالمين والمهاجرين غير الشرعيين الذين تم إحضارهم إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.

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وأضاف زوكربيرج فى منشوره، "تعرفت على الحالمين، كطلابى المجتهدين وأصدقائى وجيرانى، أنهم يريدون بشدة المساهمة فى المجتمع والدولة التى نشأوا فيها، وهم يستحقون أن يكونوا جزءًا من مستقبلنا، أنا ممتن لكل من عمل على تمرير هذا القانون لمنحهم هذه الفرصة".

يذكر أن "قانون الحلم الأمريكى" أثار الكثير من الجدل خلال السنوات الماضية فى الولايات المتحدة، وقد سبق ورفض مجلس الشيوخ الأمريكى مشروع القانون عام 2010.