LG تبدأ بتلقي الطلبات المسبقة على أول تلفاز 8K OLED في العالم

فاطمة أيت طالب - دبي - تلفزيونات 4K ليست شائعة بعد مثل تلفزيونات FullHD، ونحن نعتقد بأنه سيتعين علينا الإنتظار لفترة قبل أن يحدث ذلك، ولكن يبدو أن بعض الشركات تخطط بالفعل لجعل تلفزيونات 8K هي الشيء الكبير المقبل، ومن بين هذه الشركات نذكر LG. أعلنت الشركة مؤخرًا أنها ستبدأ بتلقي الطلبات المسبقة على أول تلفزيون 8K متوفر في العالم.

هذا التلفزيون ليس جديدًا تمامًا، فقد تم الإعلان عنه في شهر أغسطس من العام 2018، ولكن يبدو أنه إستغرق وقتًا طويلا قبل أن يتم إعداده للمستهلكين من قبل شركة LG. ووفقا للشركة، فبغض النظر عن الدقة الفائقة، فتتمثل إحدى ميزات التلفزيون الجديد في أنه يستخدم الذكاء الإصطناعي لمساعدته على إنتاج أفضل صورة ممكنة للمشاهد.

ووفقا لشركة LG، فقد صرحت بالقول : ” إن الأداء المتفوق لشاشة 8K OLED من شركة LG يعززه الجيل الثاني من المعالج LG Alpha 9 Gen2 8K. يرفع هذا المعالج جودة الصورة والصوت من خلال تقنية التعلم العميق والوصول إلى قاعدة بيانات واسعة من المعلومات المرئية. يتيح ذلك للمعالج تحسين المحتوى من خلال التعرف على جودة المصدر وتطبيق أفضل خوارزمية تضمن صورًا حقيقية مذهلة “.

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بدأت شركة LG فعلاً بتلقي الطلبات المسبقة على تلفاز LG 8K OLED TV في كوريا الجنوبية حيث يُتوقع أن يكلف 42 آلف دولار أمريكي، ولكن شركة LG تقدمًا خصمًا قدره 20 في المئة لأولئك الذين يطلبون هذا التلفاز مسبقًا. وبطبيعة الحال، هذا التلفاز ليس رخيصًا بأي حال من الأحوال حتى بعد خصم 20%، ولكن إذا كنت تريد تلفاز مستقبلي لنفسك، فقد يكون من المفيد إلقاء نظرة على هذا التلفاز.