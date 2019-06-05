النسخة الأرقى من Mac Pro 2019 الجديد قد تكلف المستهلكين ما يصل إلى 50 آلف دولار أمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل في الأونة الأخيرة بالكشف عن Mac Pro 2019 الجديد، وكما قلنا من قبل، فهو ليس رخيصًا على الإطلاق علمًا أنه يكلف إبتداء من 5999 دولار أمريكي. هذا يعني أنه في حالة إذا قرر العميل الحصول على هذا الحاسوب مع مواصفات تقنية متقدمة، فمن المفروض عليه دفع مبلغ أكبر، ولكن إلى أي حد ستصل تكلفة النسخة الأرقى من Mac Pro 2019؟ حسنًا، لم تقم شركة آبل بعد بعرض هذا الحاسوب للبيع، مما يعني أننا لسنا متأكدين من تكلفة المكونات الأخرى، ولكن لدى موقع The Verge تقديرات قد تدهشك.

ووفقا لموقع The Verge، فهو يعتقد بأن النسخة الأرقى من Mac Pro 2019 مع شاشة Apple Pro Display XDR الجديدة قد يكلفانك ما يصل إلى 50 آلف دولار أمريكي. ووفقا لتقديرات الموقع المذكور آنفًا، فقد أخذوا النسخة الأساسية من Mac Pro 2019، وقاموا بإضافة 12 وحدة إضافية من الذاكرة العشوائية DDR4 ECC البالغ حجمها 128GB مما يضيف 18 آلف دولار أمريكي إلى التكلفة الإجمالية.

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كما قام الموقع بإضافة وحدتين من الذاكرة التخزينية SSD التي تبلغ سعة كل واحدة منها 2 تيرابايت والتي تكلف أكثر من 2400 دولار أمريكي، كما قام الموقع بترقية المعالج Intel Core Xeon إلى المعالج Intel Core Xeon W الذي يبلغ تردده 2.5GHz والذي سيضيف 7500 دولار إضافية إلى التكلفة لإجمالية. أما فيما يتعلق بالرسوميات، فقد قرر الموقع إختيار تزويد الحاسوب بوحدتين من بطاقة الرسوميات AMD Radeon Pro Vega II، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية على الأرجح 12 آلف دولار أمريكي.

كل هذه المكونات ستفرض عليك دفع نحو 50 آلف دولار أمريكي للحصول على Mac Pro 2019 جنبا إلى جنب مع الشاشة الجديدة Apple Pro Display XDR. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن هذه الأرقام ليست رسمية، وإنما أرقام تقريبية، ولكن يكفي القول بأن سعر النسخة الأساسية من Mac Pro 2019 البالغ 5999$ يلمح إلى أن أي ترقية لن تكون رخيصة.