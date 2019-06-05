مايكروسوفت تعرض لموظفيها جهاز Surface جديد مزود بشاشتين، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد تردد في العديد من المناسبات في الماضي أن شركة مايكروسوفت تعمل على جهاز Surface جديد مزدوج الشاشة. أما وقد قلنا ذلك، فقد صدر الآن تقرير جديد يفيد بأن شركة مايكروسوفت بدأت بعرض مثل هذا الجهاز للموظفين داخل الشركة. وبحسب ما ورد، فقد عقدت الشركة حدثًا داخليًا حيث عُرض على الموظفين الجهاز بإعتباره تشويقًا لما سيحدث في المستقبل لمجموعة Surface.

أشارت الشائعات في البداية إلى أن هذا الجهاز يشبه الهواتف الذكية القابلة للطي الحالية. ومع ذلك، يشير موقع The Verge إلى أن هذا لم يكن هو الجهاز الذي عرضته شركة مايكروسوفت على الموظفين.

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سمع الكاتب من مصادره أن الموظفين شكلوا ” طوابير طويلة ” لمجرد إلقاء نظرة على هذا الجهاز الجديد الذي كان على ما يبدو نموذجًا أوليًا لـ Centaurus. وأشارت شائعات سابقة إلى أن Centaurus عبارة عن حاسوب محمول يضم شاشتين ويعمل بنسخة خفيفة من نظام Windows. قد يصبح المعيار الذهبي للحواسيب المحمولة المزدوجة الشاشة، على الأقل هذا ما تأمله شركة مايكروسوفت.

قد لا يمر وقت طويل قبل أن تقوم شركة مايكروسوفت بإطلاق هذا الجهاز. يذكر التقرير أن الشركة قد تُطلق الحاسوب المحمول الهجين Centaurus في الأشهر الستة المقبلة. ومن الواضح أنه سيصل إلى السوق تحت إسم مختلف، ولكن من المرجح أن يكون جزءًا من تشكيلة Surface التي تحظى بإعتراف كبير في جميع أنحاء العالم.