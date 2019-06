هذه هي هواتف iPhone ولوحيات iPad المؤهلة للحصول على iOS 13 و iPadOS

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كان هناك شيء تقوم به شركة آبل على نحو صحيح، فهو إصدار التحديثات البرمجية لأجهزتها في الوقت المناسب، ودعم أجهزتها لأطول فترة ممكنة على عكس الشركات المصنعة لهواتف الأندرويد التي تواصل دعم أجهزتها لعامين فقط كحد أقصى.

مع الإعلان عن نظام iOS 13 الجديد، فنحن على يقين من أن البعض يتساءل عما إذا كانت هواتف iPhone الخاصة بهم متوافقة مع هذا الإصدار الجديد من نظام iOS. ووفقا لشركة آبل، فطالما كان لديك iPhone SE أو طراز أحدث، فيجب أن تكون قادرًا على الحصول على تحديث iOS 13 عندما يتم إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام.

ويشمل ذلك iPhone SE و iPhone 6S و iPhone 6S Plus و iPhone 7 و iPhone 7 Plus و iPhone 8 و iPhone 8 Plus و iPhone X و iPhone XR و iPhone XS و iPhone XS Max. ومن الواضح أن الهاتفين iPhone 6 و iPhone 6 Plus غائبين من القائمة، ولكن هذا لا يبدو مفاجئًا لأننا سمعنا بالفعل في وقت سابق من هذا العام أن شركة آبل ستتوقف عن دعم هذين الهاتفين مع تحديث iOS 13.

وكما أوضح البعض، فقائمة الأجهزة المدعومة أصبحت أصغر مقارنة بتحديثات iOS السابقة، ولكننا نعتقد بأنه لا يزال من الجيد رؤية شركة آبل تدعم بعض الأجهزة القديمة مثل iPhone 6S و iPhone 6S Plus.

أما بخصوص نظام iPadOS الجديد الذي أعلنت عنه شركة آبل كذلك يوم الإثنين الماضي في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019 من أجل لوحيات iPad الخاصة بها، فهو سيكون متوفرًا لهذه الأجهزة اللوحية بالذات : iPad Mini 4 و iPad Mini 2019 و iPad Air و iPad Air 2 و iPad 9.7 2017 و iPad 9.7 2019 و iPad Pro 9.7 و iPad Pro 10.5 و iPad Pro 11 و iPad Pro 12.9 2015 إضافة إلى iPad Pro 12.9 2017 و iPad Pro 12.9 2018.